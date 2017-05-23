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Частный детектив пытался найти налоговую декларацию Трампа

Частный детектив пытался найти налоговую декларацию Трампа

9:24  23 Мая 2017
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Частный детектив пытался найти налоговую декларацию Трампа

Вашингтон, 23 мая. Налоговую декларацию президента США Дональда Трампа пытался найти частный сыщик из штата Луизиана.

Как сообщает издание Washington Post, 31-летний Джордан Хэмлетт безуспешно пытался добыть налоговую декларацию Дональда Трампа с помощью он-лайн программы материальной помощи студентов. В данный момент детектив находится под стражей, ему предъявили обвинение в использовании не принадлежащего ему номера страховки.

Во время допроса в октябре прошлого года Хэмлетт добровольно сообщил о том, что совершил некие правонарушения. Федеральный прокурор отметил, что мужчина говорил о совершенном с определенной гордостью.

#трамп
Алексей Громов
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