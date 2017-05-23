Стивен Сигал в своем шоу покажет россиянам как получить «дальневосточный гектар»

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Голливудский актер и режиссер Стивен Сигал построит в Приморье спортивный комплекс и снимется в телешоу о получении «дальневосточного гектара». Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Получение земли, как телешоу

Получение актером земельного надела – часть нового телепроекта канала «Россия 1».

«Стивен Сигал планирует получить гектар в Приморье, о чем расскажет новый проект телеканала «Россия 1». Телезрителям подробно расскажут о всех этапах, которые пройдет Стивен Сигал, — от выбора земельного участка и подачи заявления до оформления земли в собственность. В будущем на своем гектаре мастер боевых искусств намерен построить многофункциональный спортивный комплекс, где планирует проводить мастер-классы и встречи со спортсменами», — отметили в ведомстве.

О том, когда начнутся съемки шоу, пока неизвестно.

Заинтересованность в получении участка земли в Приморье Сигал выразил еще до того как получил российское гражданство. Он считает, что для развития бизнеса в этом регионе есть хорошие перспективы.

Многофункциональный спортивный комплекс голливудский актер собирается построить для проведения авторских мастер-классов и встреч со спортсменами. На его территории планируется выстроить международный культурный центр с парком развлечений, отелями и выставочным центром.

«Мы уже работаем с инвесторами, которые готовы реализовать эти проекты в Приморье», – сообщил представитель компании-оператора проекта.

Напомним, российское гражданство Стивен Сигал получил в ноябре 2016 года.

О том, что голливудский актер ранее заявлял о своем желании получить земельный надел, сообщал замглавы Росреестра Андрей Приданкин.

«В 2015 году на Восточном экономическом форуме мы представляли небольшой стенд, состоящий из экрана и небольшого столика. Мы рассказывали людям, насколько интересно будет получить гектар. Среди гостей на выставке был Стивен Сигал. И он тоже заинтересовался «гектаром» и спросил, как бы ему тоже получить. Мы сказали, что нужно начать с российского гражданства. Продолжение истории всем известно: он теперь гражданин России», — вспомнил он.

Много желающих

Известно, что в настоящее время на получение «дальневосточного гектара» подали заявки уже 35,5 тысячи россиян. А первые 2,9 тысяч участков уже отданы в пользование. Отмечается, что скоро количество заявок на земельный участок в Приморье может вырасти до 100 тысяч.

«Дальневосточный гектар реализуется. Мы понимаем, что в ближайшее время будет более 100 тысяч заявок. Уже сегодня почти 90 тысяч заявок подано, первые 15 тысяч участков оформлены. Этот процесс набирает хорошие обороты», — отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Он также добавил, что благодаря этой инициативе правительства в этом удаленном регионе России увеличился прирост населения.

«Интересная тенденция обнаружилась, жители хотят создавать поселения, деревни и новые населенные пункты. Мы будем всеми силами им помогать. Это новый уровень самоорганизации людей и их укоренения на Дальнем Востоке», — подчеркнул глава ведомства.

Как получить землю?

Третий этап реализации программы по предоставлению «дальневосточных гектаров» начался с 1 февраля 2017 года. Право на получение участков на Дальнем Востоке имеют все граждане России, где бы они ни жили — хоть за границей.

По условиям, один человек может получить только один гектар. Семье из двух человек полагается два гектара, из трех — три. Оформить участок земли можно на каждого члена семьи, даже младенца.

А вот чтобы получить земельный надел большего размера должна объединиться группа единомышленников. Тогда они смогут зарегистрировать соседствующие участки и создать кооператив.

Земля выдается в пользование не навсегда, а сроком на пять лет. После истечения этого срока можно оформить аренду сроком на 49 лет. Если земельный участок будет арендован на протяжение 10 лет, то потом его можно будет оформить в собственность. Однако, если за пять лет земельный надел не будет освоен, то арендатор потеряет право на него.

Что строят?

Сейчас на освоенных уже участках развиваются довольно разные проекты. Объем инвестиций оценивается от ста тысяч рублей до тридцати миллионов рублей. Здесь и автомойки, и лесопилки, и тепличные, и фермерские хозяйства.

«Уже сейчас ясно, что достаточно много вариантов использования земельных участков с целью развития туристической сферы и рекреации. Нам понадобятся типовые проекты и бизнес-решения в этой сфере: гостиницы, турбазы, лагеря», — рассказал заместитель главы Минвостокразвития Сергей Качаев.