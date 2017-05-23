Число жертв взрыва в Манчестере возросло до 22 человек

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Манчестер, 23 мая. При взрыве на стадионе Manchester Arena погибли 22 человека, среди них есть дети. Об этом сообщает полиция Манчестера.

Ранее сообщалось о 19 жертвах взрыва. Полиция не раскрывает личности погибших, однако, как стало известно, среди них есть дети. В данный момент в больницах находится 59 пострадавших.

Взрыв в Манчестере произошел во время концерта певицы Арианы Гранде. По предварительной информации, взрыв совершил террорист-смертник.