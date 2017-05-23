Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Число жертв взрыва в Манчестере возросло до 22 человек

Число жертв взрыва в Манчестере возросло до 22 человек

9:16  23 Мая 2017
97

Число жертв взрыва в Манчестере возросло до 22 человек

Манчестер, 23 мая. При взрыве на стадионе Manchester Arena погибли 22 человека, среди них есть дети. Об этом сообщает полиция Манчестера.

Ранее сообщалось о 19 жертвах взрыва. Полиция не раскрывает личности погибших, однако, как стало известно, среди них есть дети. В данный момент в больницах находится 59 пострадавших.

Число жертв взрыва в Манчестере возросло до 22 человек

Взрыв в Манчестере произошел во время концерта певицы Арианы Гранде. По предварительной информации, взрыв совершил террорист-смертник.

#теракт #манчестер
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть