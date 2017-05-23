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Происшествия
Пострадавших среди российских туристов в Манчестере нет — АТОР

Пострадавших среди российских туристов в Манчестере нет — АТОР

9:15  23 Мая 2017  /обновлено: 9:16  23 Мая 2017
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АТОР сообщил данные о российских туристах в Манчестере

Москва, 23 мая. Российских туристов нет среди пострадавших в результате взрыва в Манчестере. Об этом заявили сегодня представители Ассоциации туроператоров России. 

«На момент написания новости по имеющейся у АТОР информации, пострадавших среди организованных российских туристов нет. «Вестник АТОР» следит за ситуацией», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте АТОР.

Как сообщалось ранее, накануне вечером в концертном комплексе «Манчестер Арена» прогремел взрыв. По последним данным, погибли 19 человек, пострадали от 50 до 59 посетителей. Полиция расценивает случившееся как теракт. В тот вечер на арене выступала певица Арина Гранде.

Соболезнования родным жертв трагедии выразила премьер Британии Тереза Мэй. В 11.00 по местному времени она проведет экстренное заседание кризисного комитета  COBRA, собирающийся только в случаях прямой угрозы госбезопасности страны.

Ярослава Замысловатова
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