Труп мужчины со связанными скотчем руками и ногами вытащили из реки в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 23 мая. Правоохранители Ленинградской области устанавливают личность убитого мужчины, чье тело выловили из реки Сясь со связанными руками и ногами.

Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах, накануне около 12 часов дня в деревне Рыжково недалеко от улицы Любаевщина из воды реки Сясь вытащили труп неизвестного мужчины. Руки погибшего были связаны ремнем за спиной, а ноги — скотчем.

Как уточнили в полиции, на данный момент личность погибшего не установлена. По внешнему осмотру не удалось также установить возраст мужчины.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».