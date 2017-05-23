Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Труп мужчины со связанными скотчем руками и ногами вытащили из реки в Ленобласти

Труп мужчины со связанными скотчем руками и ногами вытащили из реки в Ленобласти

9:10  23 Мая 2017
175

Труп мужчины со связанными скотчем руками и ногами вытащили из реки в Ленобласти

Санкт-Петербург, 23 мая. Правоохранители Ленинградской области устанавливают личность убитого мужчины, чье тело выловили из реки Сясь со связанными руками и ногами.

Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах, накануне около 12 часов дня в деревне Рыжково недалеко от улицы Любаевщина из воды реки Сясь вытащили труп неизвестного мужчины. Руки погибшего были связаны ремнем за спиной, а ноги — скотчем.

Как уточнили в полиции, на данный момент личность погибшего не установлена. По внешнему осмотру не удалось также установить возраст мужчины. 

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

#ленобласть
Олеся Волкова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть