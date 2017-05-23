Белый дом подтвердил отмену бесплатной военной помощи для Украины: что это значит?

В Избранное

Скопировать

Соединенные Штаты действительно собираются изменить принципы оказания военной помощи для ряда государств, включая Украину. Об этом сообщил директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о решении администрации нового президента США.

По словам Малвейни, Вашингтон меняет «пару иностранных военных программ» с прямых грантов на кредиты. Он отметил, что вместо того, чтобы предоставить какой-то стране 100 миллионов долларов, США будут предоставлять этим государствам кредитные гарантии. По его мнению, благодаря таким действиям страны смогут «покупать больше вещей».

Речь идет о таких государствах, как Индонезия, Вьетнам, Колумбия, Филиппины, Пакистан и Украина. В свою очередь для Египта и Израиля гранты сохранятся.

Как ранее передавала Lenta.ru, американские средства массовой информации в воскресенье, 21 мая, сообщили о планах Белого дома прекратить безвозмездную военную помощь ряду стран, включая Украину. По информации журналистов, во внутреннем документе Государственного департамента США, который попал в их руки, говорится о том, что кроме Украины, помощи могут лишиться Ливан, Тунис, Пакистан, Филиппины, Колумбия и Вьетнам. Более того, отмечалось, что замена безвозмездной помощи заставит указанные страны искать поддержки у третьих стран. Например, у Китая и России.

Напомним, как ранее заявлял президент Украины Петр Порошенко, украинские власти рассчитывают на «очень мощную и эффективную поддержку» со стороны Соединенных Штатов. Это, по его словам, касается и «нормандского формата».

«США не только наш стратегический партнер, а еще и одна из стран-гарантов по Будапештскому меморандуму. И мы, безусловно, рассчитываем на очень мощную и эффективную поддержку Украины со стороны США», — заявил президент Украины.

Политический и военный эксперт фонда «Народная дипломатия» и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков отметил в комментарии ФАН, что одна из самых главных элитных групп, поддерживающих Трампа, — это представители военной промышленности. В их интересах были заключены многомиллиардные контракты с Саудовской Аравией, и на них американский ВПК не останавливается. Кроме внутреннего военного заказа, он получает прибыль на внешнем рынке, которую собирается увеличить, получив покровительство на самом высшем уровне. Замена прямой помощи на кредитные программы — это способ одновременно увеличить объемы закупок американского оружия и поставить страны, к которым будет применена эта мера, в еще большую экономическую зависимость от Вашингтона.

«Если смотреть на список государств, в отношении которых будут отменены прямые поставки оружия и снаряжения, Украина в нем соседствует, например, с во многом проблемными Пакистаном, Колумбией, Ливаном, а также с находящимися в сложных отношениях с Китаем Филиппинами и Вьетнамом. Ключевые же для сохранения геополитического влияния США страны — Израиль, Египет и Иордания сохранят свои существующие отношения с Вашингтоном в военной сфере», — пояснил военный эксперт.

По мнению аналитика, американское руководство показывает новые подходы и свои изменившиеся приоритеты в международных отношениях. Как и ожидалось, отношение к внешней политике становится более прагматичным по сравнению с периодом президентства Обамы.