Президент Боливии о Трампе: Единственный деспот в мире

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Сукре, 23 мая. Президент Боливии Эво Моралес обвинил своего американского коллегу Дональда Трампа в деспотии. Как следует из сообщения, опубликованного на странице боливийского главы государства в Twitter, столь нелестной оценки Трамп заслужил за его негативное отношение к мигрантам и дискриминацию женщин. Кроме того, по словам Моралеса, президент США «побуждает к насилию и вторжениям в другие страны».

«Единственным деспотом в мире является Трамп», — говорится в сообщении.

Único déspota en el mundo es Trump por discriminar a migrantes y mujeres, e impulsar agresión e intervención a pueblos del mundo. Ridículo. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) May 22, 2017

Эти слова Моралеса опубликованы после заявления Трампа о том, что массовые антиправительственные беспорядки в Венесуэле — это «позор человечества».