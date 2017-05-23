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Политика
Президент Боливии о Трампе: Единственный деспот в мире

Президент Боливии о Трампе: Единственный деспот в мире

9:23  23 Мая 2017
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Президент Боливии о Трампе: Единственный деспот в мире

Сукре, 23 мая. Президент Боливии Эво Моралес обвинил своего американского коллегу Дональда Трампа в деспотии. Как следует из сообщения, опубликованного на странице боливийского главы государства в Twitter, столь нелестной оценки Трамп заслужил за его негативное отношение к мигрантам и дискриминацию женщин. Кроме того, по словам Моралеса, президент США «побуждает к насилию и вторжениям в другие страны». 

«Единственным деспотом в мире является Трамп», — говорится в сообщении.

Эти слова Моралеса опубликованы после заявления Трампа о том, что массовые антиправительственные беспорядки в Венесуэле — это «позор человечества».

#трамп #моралес
Алексей Громов
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