Флинн решил не свидетельствовать против себя в «российском деле»

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 23 мая. Экс-помощник американского президента по национальной безопасности Майкл Флинн принял решение отказаться от дачи показаний специальному комитету по разведке сената страны относительно «российского дела». Об этом сегодня пишет издание Los Angeles Times.

По данным газеты, Флинн решил воспользоваться пятой поправкой к Конституции страны, чтобы не свидетельствовать против самого себя (поправка гарантирует гражданину США соблюдение надлежащей правовой процедуры в случае его ареста или суда — Прим.ред.).

Напомним, ранее Флинн заявил о намерении дать показания по расследованию дела о связях с Российской Федерацией в обмен на защиту от судебного преследования.