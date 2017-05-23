Труп женщины, уютно завернутый в одеяло, обнаружили на скамейке в центре Петербурга

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Санкт-Петербург, 23 мая. Труп молодой женщины, завернутый в одеяло, обнаружили на скамейке в центре Петербурга.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел минувшей ночью. Около 01.00 мск у дома 32 на 8-ой Советской улице было найдено тело женщины. Оно было завернуто в одеяло и лежало на скамейке. На вид погибшей около 30 лет, уточнил источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что на ее лице и ногах выявили многочисленные ссадины.

Труп женщины, уютно завернутый в одеяло, обнаружили на скамейке. Видеонаблюдение на данной территории отсутствует. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

