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Происшествия
Неизвестный развратил несовершеннолетнюю девочку ранним утром в Петербурге

Неизвестный развратил несовершеннолетнюю девочку ранним утром в Петербурге

8:59  23 Мая 2017
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Неизвестный развратил несовершеннолетнюю девочку ранним утром в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 мая. Неизвестный мужчина развратил несовершеннолетнюю на улице в Петербурге. Об этом сообщает УМВД России по Адмиралтейскому району. 

Как стало известно ФАН, в минувший понедельник в 19.30 в полицию обратилась женщина 1965 года рождения с заявлением о том, что 22 мая утром в 08.45 у дома 35 по Старо-Петергофскому проспекту неизвестный преступник совершил развратные действия в отношении ее дочери 2001 года рождения. 

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, разыскивается подозреваемый. 

Возбуждено уголовное дело. 

#петербург
Дана Балан
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