Вадим Левенталь: Спецслужбы обязаны заполучить скандальные документы по рейсу МН17

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Газета «Совершенно секретно» опубликовала копии предположительно существующих документов, из которых следует, что руководство СБУ заметало следы сразу после крушения малазийского «Боинга».

Один документ предписывает проверить некоего агента «Кацап», который «располагает доказательствами нарушения законодательства со стороны Украинской армии и авиации» и в то же время контактирует с кем-то из ЛНР. Другой — арестовать некоего военнослужащего, который снял на камеру «расстрел гражданского воздушного судна». Третий — уничтожить свидетельства «проведения специальной операции». Четвертый — уничтожить документы, «которые указывают на присутствие боевых самолетов и выполнение боевых задач в указанном районе [с. Грабово] 17.07.2014».

Понятно, что перед нами всего лишь набор пикселей — это могут быть настоящие копии реально существующих документов, а могут быть и плоды творчества толкового графического дизайнера.

Почему копии, а не оригиналы документов? Газета объясняет, что оригиналы неназванные украинские «парни» хотят продать — а у газеты, мол, столько денег нет. Объяснение странное — и не потому что там могут хотеть денег, это-то как раз понятно, а потому что их не нашлось тут — казалось бы, на такое дело деньги должны найтись по щелчку пальцев.

С другой стороны, не вполне очевидно, что именно изменилось бы, если бы газета объявила, что у нее есть оригиналы, — ведь подделать можно даже полотно Рембрандта, не то что какую-то там бумажку с печатью.

Однако же, если это и подделка, то, нельзя не признать, весьма изобретательная. Начиная с того, что нам предложены документы о сокрытии улик, — а ведь могли бы тогда уж просто слепить фейковый отчет «о проведении спецоперации». Да и то, что в одном документе называется «нарушением законодательства со стороны Украинской армии и авиации», в другом, всего через два дня, уже именуется «государственной специальной операцией, проведенной в рамках АТО в интересах государства» — такое, как кажется, сложно выдумать, такое бывает только в жизни.

Впрочем, все это, разумеется, гадание на кофейной гуще.

Но ведь ничего, кроме гадания на кофейной гуще, нам пока никто не предложил.

Все «народные расследования», основанные на фотографиях из сети — «на этой фотографии дымок чуть правее, а вот на этой он уже почти рассеялся» — чушь собачья.

Запущенное с пафосом голландское расследование — обернулось пшиком.

У нас сначала показали каких-то летчиков-истребителей, которые будто бы расстреляли «Боинг», а потом рассказали о украинских «Буках», из которых его будто бы сбили, — и уже само по себе это противоречие не оставляет на душе ничего, кроме сомнений и раздумий.

Факты до сих пор остаются теми же, которые и были без малого три года назад.

Факт тот, что «Боинг» непосредственно перед трагедией отклонился от курса.

Факт тот, что Украина так и не предоставила записей из диспетчерской, которая направляла самолет, и не показала нам самого диспетчера.

Факт тот, что власти ДНР сразу же предложили установить режим тишины на месте трагедии, но ВСУ тянули с этим до ноября, а все эти три месяца молотили по полю из всех орудий.

Факт тот, что американцы, которые не отходя от кассы заявили, что у них есть неопровержимые доказательства вины России, так этих доказательств и не предъявили.

Наконец, факт — что нам так никто и не объяснил мотива — зачем донецким ополченцам (или тем более российским регулярным частям) сбивать следующий на высоте в 10000 километров, то есть заведомо не представляющий никакой опасности самолет?

И факт, что на следующий же день после трагедии все западные СМИ обвинили во всем Россию, русофобская истерика на Западе достигла апогея, тут же все до тех пор сомневавшиеся проголосовали за антироссийские санкции, а трагедия «Боинга» с тех пор каждый раз всплывает, когда надо объяснить, почему «Карфаген должен быть разрушен». То есть — и это тоже факт — смерть трех сотен людей стала «мамой всех бомб» в информационной войне против России.

Вот и все. Других фактов, кажется, и нет.

В этом контексте публикация «копий документов» в «Совершенно секретно» как минимум не вызывает желания тут же отмахнуться — все-таки не лишний шарик мороженого для Трампа, — а вызывает скорее желание разобраться.

Если документы реально существуют — наши спецслужбы должны выкупить их за любые деньги и на их основе возбудить уголовное дело. Если существуют люди, которые могут быть свидетелями на процессе, — их нужно вывезти в Россию, обеспечить их безопасность и убедить дать показания.

Если есть возможность убедительно доказать то, что по логике представляется очевидным — что нынешняя киевская власть то ли отдала приказ сбить гражданский самолет, то ли покрыла преступление ВСУ, — то это нужно сделать любой ценой и как можно скорее.

В противном случае неизбежно возникнут сомнения в том, ловит ли наша ФСБ мышей и по праву ли дети ее офицеров устраивают в Москве автопробеги на «Гелентвагенах».