Названы импортные продукты, которые подорожали в РФ сильнее всего

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Москва, 23 мая. По итогам первых трех месяцев 2017 года, несмотря на существенное укрепление рубля, эксперты фиксируют удорожание импортных продуктов.

Подводя итоги первого квартала года, «Известия» констатируют, что по сравнению с АППГ больше всего средние контрактные цены выросли на импортное сливочное масло — в 1,7 раза!

Также в значительном плюсе молоко (на 18,6%), кофе (25,3%), мясо (17%), мясо птицы (29%), рыба (7,3%), какао-продукты, (7,9%). При этом наряду с ростом цен увеличивались поставки большинства подорожавших продуктов.

Издание напоминает, что рост цен происходит на фоне укрепления рубля. Так в первом квартале прошлого года средний курс составлял 74,6 рубля за доллар, а в первом квартале 2017-го — 58,8 рубля за доллар