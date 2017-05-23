Командование США доложило об уничтожении семерых боевиков «Аль-Каиды» в Йемене

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Вашингтон, 23 мая. В ходе операции, проведенной в Йемене при поддержке местного правительства, американскими военными были уничтожены семь боевиков группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом доложило Центральное командование США (CENTCOM).

Уточняется, что террористы были ликвидированы огнем из стрелкового оружия и в результате точечных авиаударов. По информации CENTCOM, «Аль-Каида» не оставляет планы атаки США, поэтому американские ВС будут и дальше предпринимать все меры для предотвращения подобных угроз.