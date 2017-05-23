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Происшествия
Корбин и Мэй временно прекратили предвыборные кампании из-за теракта в Манчестере

Корбин и Мэй временно прекратили предвыборные кампании из-за теракта в Манчестере

8:53  23 Мая 2017
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Корбин и Мэй временно прекратили предвыборные кампании из-за теракта в Манчестере

Лондон, 23 мая. Лидер британских лейбористов Джереми Корбин сообщил о временном прекращении предвыборной кампании из-за террористического акта в Манчестере. Об этом во вторник сообщает информационное агентство Пресс Ассошиэйшн.

Согласно информации агентства, Корбин и глава правительства Тереза Мэй решили приостановить предвыборные кампании вплоть «до дальнейших указаний». 

Напомним, поздним вечером в понедельник в концертном комплексе «Манчестер Арена» прогремел взрыв. Согласно предварительной версии полиции города, речь идет о теракте. В настоящее время известно, что в результате атаки погибли 19 человек, более 50 получили различные травмы. 

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#великобритания #теракт #манчестер #мэй #концерт #корбин
Дана Балан
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