Корбин и Мэй временно прекратили предвыборные кампании из-за теракта в Манчестере

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Лондон, 23 мая. Лидер британских лейбористов Джереми Корбин сообщил о временном прекращении предвыборной кампании из-за террористического акта в Манчестере. Об этом во вторник сообщает информационное агентство Пресс Ассошиэйшн.

Согласно информации агентства, Корбин и глава правительства Тереза Мэй решили приостановить предвыборные кампании вплоть «до дальнейших указаний».

Напомним, поздним вечером в понедельник в концертном комплексе «Манчестер Арена» прогремел взрыв. Согласно предварительной версии полиции города, речь идет о теракте. В настоящее время известно, что в результате атаки погибли 19 человек, более 50 получили различные травмы.

Соболезнования родным и близким в телеграмме выразил председатель КНР Си Цзиньпин.