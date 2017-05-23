Российские спецслужбы готовы оказать помощь Британии в расследовании теракта

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Москва, 23 мая. Несмотря на то, что Великобритания была первой страной, отказавшейся сотрудничать с Россией по линии спецслужб, российские правоохранительные органы готовы предоставить стране всю имеющуюся у них информацию, необходимую для расследования взрыва на стадионе в Манчестере. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

«Мы неоднократно говорили, хотя Великобритания стала первой страной, которая отказалась сотрудничать с нами по линии спецслужб, что мы готовы делиться любой имеющейся у нас информацией. И сейчас, безусловно, тоже», — сообщил Озеров РИА Новости.

В понедельник вечером в концертном комплексе «Манчестер Арена» прогремел взрыв. Полиция рассматривает произошедшее как теракт. По последним данным, погибли 19 человек, более 50 получили травмы.