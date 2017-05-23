Стало известно, как могут увеличиться в России штрафы для мигрантов

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Москва, 23 мая. Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев внес в Государственную думу законопроект относительно увеличения административных санкций в случае неверного оформления документов на проживание на территории России иностранных граждан и лиц без российского гражданства. Об этом говорится на сайте кабмина.

Госдума Федерального Собрания РФ должна рассмотреть проект федерального закона «О внесении изменения в статью 18.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях», следует из документа.

Отмечается, что согласно проекту предлагается увеличить размеры административных штрафов для граждан на одну тысячу рублей — на сегодняшний день сумма составляет до 4 тысяч рублей, а для должностных лиц — на 20 тысяч рублей (на сегодняшний день она составляет до 30 тысяч рублей.

Увеличение штрафов коснется и юридических лиц, которые при неправильном оформлении документов, должны будут заплатить до 500 тысяч рублей.