Водоканалы в России за плохую работу будут наказывать штрафами

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Москва, 23 мая. В недрах Роспотребнадзора разработали изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, согласно которым предполагается ужесточение ответственности предприятий, которые занимаются водоснабжением и канализацией.

Как пишут «Известия», с введением новых штрафных санкций авторы поправок считают, что в стране будут уменьшены случаи заболеваний, связанных с питьевой водой ненадлежащего качества.

Как сообщили в ведомстве, штрафы решено увеличить в связи с большим количеством нарушений, выявленных в работе водоканалов. Так в 2015 и 2016 годах Роспотребнадзор провел порядка 33 тыс. проверок объектов водоснабжения и 3 тыс. объектов водоотведения.

Впрочем, конкретных цифр в Роспотребнадзоре не озвучили ввиду того, новые размеры штрафов еще не утверждены. К слову, сейчас КоАП РФ предполагает следующие санкции: для должностных лиц — до 15 тыс. рублей, для юридических — до 500 тыс. рублей.