Пушков прокомментировал решение США о прекращении помощи Украине

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Москва, 23 мая. Украинская модель — выпрашивание денег у Запада под предлогом борьбы с Россией — идет ко дну. Так прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков решение США о прекращении безвозмездной военной помощи Киеву.

США прекращают безвозм. военную помощь Украине. "Украинская модель"- выпрашивание денег у Запада под предлогом борьбы с Россией- идет ко дну — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 23, 2017

Напомним, о том, что Вашингтон меняет подход к политике оказания денежной помощи иностранным государствам, рассказал директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни. Он подтвердил опубликованную в ряде СМИ информацию о новых принципах финансирования военных программ. Теперь это будут кредиты, а не гранты. В число стран, которые затронут эти перемены, оказалась и Украина.