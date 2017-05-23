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Политика
Пушков прокомментировал решение США о прекращении помощи Украине

Пушков прокомментировал решение США о прекращении помощи Украине

8:38  23 Мая 2017
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Пушков прокомментировал решение США о прекращении помощи Украине

Москва, 23 мая. Украинская модель  — выпрашивание денег у Запада под предлогом борьбы с Россией  — идет ко дну. Так прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков решение США о прекращении безвозмездной военной помощи Киеву. 

Напомним, о том, что Вашингтон меняет подход к политике оказания денежной помощи иностранным государствам, рассказал директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни. Он подтвердил опубликованную в ряде СМИ информацию о новых принципах финансирования военных программ. Теперь это будут кредиты, а не гранты. В число стран, которые затронут эти перемены, оказалась и Украина.

#пушков #малвейни
Алексей Громов
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