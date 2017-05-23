Си Цзиньпин направил телеграмму Елизавете II после взрыва в Манчестере

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Китай, 23 мая. Председатель КНР Си Цзиньпин сегодня направил телеграмму с искренними соболезнованиями королеве Великобритании Елизавете II из-за взрывов в городе Манчестер. Об этом во вторник сообщает телеканал CCTV.

В это сложное время китайский народ поддерживает британский народ, говорится в телеграмме. Он также выразил соболезнования британским властям и родным и близким погибших в результате взрыва.

Напомним, в ночь на вторник на стадионе «Манчестер Арена», по предварительной версии, произошел террористический акт, жертвами которого стали 19 человек. Более 59 человек госпитализировали в медицинские учреждения.

Стоит отметить, что в случае подтверждения версии о теракте, эта атака станет самой крупной в Великобритании после ужасной трагедии в лондонском метро в 2005 году. Тогда погибли более 50 человек.