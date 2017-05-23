СМИ узнали о просьбе Трампа к спецслужбам опровергнуть его «связи с РФ»

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Вашингтон, 23 мая. Президент США Дональд Трамп обращался с просьбой к руководителям ведущих спецслужб страны с просьбой публично опровергнуть сообщения о якобы имевших место связях его окружения с Россией. Об этом утверждается в материале Washington Post.

По данным газеты, Трамп выступил с отдельными обращениями к директору национальной разведки Даниэлю Коутсу и директору Агентства национальной безопасности (АНБ) адмиралу Майклу Роджерсу с просьбой публично опровергнуть наличие каких-либо доказательств сговора во время выборов 2016 года.

Коутс и Роджерс отказались выполнить просьбу, которая, по их мнению, была неуместной. Об этом изданию сообщили два источника в администрации президента.

По данным источников, беседа Трампа с Роджерсом была записана. При этом нет достоверных данных о том, была ли сделана запись беседы с Коутсом. Источники отмечают, что подобные записи могли бы стать свидетельствами по делу о «российском следе».

«Белый дом не подтверждает или не опровергает необоснованные утверждения, основанные на незаконных утечках информации, — прокомментировал ситуацию представитель Белого дома. — Президент будет продолжать фокусироваться на своей повестке дня». Представители Коутса и Роджерса от комментариев отказались.