Пентагону потребуется на $54 млрд больше в 2018 году

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 23 мая. Бюджет оборонного ведомства Соединенных Штатов на следующий финансовый год может увеличиться на 54 миллиарда долларов и составит порядка 639 млрд долларов.

Отмечается, что это установлено в проекте бюджета на 2018 год, который Белый дом направил на рассмотрение в конгресс США.

Администрация американского лидера Дональда Трампа хочет скорректировать стратегию касательно военных трат, а не следовать установленной командой экс-главы США Барака Обамы, при котором расходы на оборону уменьшались, говорится в документе.

Ранее стало известно, что Пентагон начнет принимать на службу трансгендеров.

Напомним, ранее стало известно, что Вашингтон намерен изменить принципы оказания военной помощи ряду стран, в том числе Украине, Ливану, Пакистану и многим другим.