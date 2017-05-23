Apple ввела плату за пользование тестовой версии Apple Music

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 23 мая. За тестовую версию сервиса Apple Music, которая раньше была бесплатной для всех пользователей гаджетов Apple, теперь придется платить. Новые правила вводятся для жителей трех стран: Швейцарии, Австралии и Испании.

Подписка за пользование сервиса обойдется в 99 центов. Или же, как вариант, — 10% от месячной цены в пересчете на местные деньги. Об этом пишут иностранные СМИ.

Официальные комментарии компании Apple о причинах такого решения им получить не удалось. Но эксперты полагают, что оно связано с претензиями правообладателей, которые не хотят, чтобы доступ к их творчеству был бесплатным.