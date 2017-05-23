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Apple ввела плату за пользование тестовой версии Apple Music

Apple ввела плату за пользование тестовой версии Apple Music

8:21  23 Мая 2017
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Apple ввела плату за пользование тестовой версии Apple Music

Вашингтон, 23 мая. За тестовую версию сервиса Apple Music, которая раньше была бесплатной для всех пользователей гаджетов Apple, теперь придется платить. Новые правила вводятся для жителей трех стран: Швейцарии, Австралии и Испании.

Подписка за пользование сервиса обойдется в 99 центов. Или же, как вариант, — 10% от месячной цены в пересчете на местные деньги. Об этом пишут иностранные СМИ.

Apple ввела плату за пользование тестовой версии Apple Music

Официальные комментарии компании Apple о причинах такого решения им получить не удалось. Но эксперты полагают, что оно связано с претензиями правообладателей, которые не хотят, чтобы доступ к их творчеству был бесплатным.  

Алексей Громов
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