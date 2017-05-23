Наталья Потанина через суд хочет побороться за акции «Норникеля» и иностранных компаний

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Иск на 849,2 миллиарда рублей подала к бывшему мужу Владимиру Потанину его экс-супруга Наталья. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на копию заявления, которая есть в распоряжении издания.

По данным издания, Наталья Потанина, судя по документам, хочет через суд признать общим имущество супругов и поделить акции иностранных компаний Pharanco, Bektanco, Decoso и Lovenco, права к трастовым управляющим или доверительным собственникам акций этих компаний.

Также Потанина хочет получить часть прав на акций «Норильского никеля» и «Полюс Золото», и взыскать с экс-супруга денежную компенсацию за причитающуюся ей долю.

Напомним, что в 2016 году по судебному решению, миллионер Владимир Потанин получил элитные апартаменты площадью почти более 400 квадратных метров и часовню Святой Благоверной Тамары в деревне Аносино. А его бывшая жена — три земельных участка в Подмосковье.

Часть акций «Норильского никеля» и «Интерроса» Наталья Потанина уже пыталась получить через суд. Но во всех инстанциях, включая Верховный суд РФ, она проиграла.

Потанины развелись в 2014 году. В списке 500 миллиардеров в настоящий момент бизнесмен занимает 51-ю строчку.

Не каждый конкурент сможет так мастерски отравить жизнь, как некоторые бывшие жены. Федеральное агентство новостей вспомнило еще несколько дорогих разводов.

Громче всех, наверное, распадался брак четы Абрамович. Еще бы, разойтись без скандала, когда на кону 18 миллиардов долларов, не так то просто. И, в результате, олигарх оставил бывшей супруге Ирине — пятиэтажный особняк в лондонском районе Белгравия за 20 миллионов долларов, поместье «Файнинг-Хилл» в британском графстве Западный Сассекс стоимостью в 33,6 миллиона долларов, особняк в Сен-Тропе на Лазурном берегу во Франции – за 18 миллионов долларов, там же, во Франции, замок «Шато-де-ла-Круа» — он оценивается в 30 миллионов долларов. А также виллу на Рублевке за 16 миллионов долларов и яхту за 150 миллионов долларов.

Наталья и Аркадий Ротенберги предусмотрительно заключили брачный контракт. Теперь бывшая супруга олигарха проживает в лондонском особняке, который снимает на ренту от полученной недвижимости. Правда, подписанный до брака документ, до сих пор не дает женщине покоя. В 2014 году она пыталась признать его недействительным и отсудить половину нажитого совместно с мужем состояния — 1,65 миллиарда долларов. Суд ей в этом отказал.

После того, как получила через женевский суд причитающиеся ей 4,5 миллиарда долларов, бывшая супруга олигарха Рыболева, Елена заказала ящик шампанского Cristal, чтобы отметить победу. Правда, праздновала она недолго. Ее бывший муж смог оспорить приговор. Женщине достались только 604 миллиона долларов и два особняка в Швейцарии.

Скандальный олигарх Борис Березовский сумел расплатился со своей экс-супругой только через восемь лет после развода. Опальный миллионер так много судился, что найти 350 миллионов долларов бывшей супруге для него оказалось непросто.

Бывшая жена миллионера Алексея Мордашова дважды подавала в суд на экс-супруга. Они развелись еще в 1996 году. Тогда женщине присудили 8,9 миллионов рублей, а также ежегодные выплаты в размере шести тысяч долларов. Ей досталась квартира в Череповце и «девятка» 1993 года. Ее супруг в это время здорово поднялся по карьерной лестнице, став представителем совета директоров «Северстали». Узнав об этом, Елена решила оспорить решение суда и подала в 2001 году повторный иск, требуя от бывшего мужа 32,5% акций компании и увеличения суммы алиментов до 80 миллионов в год. Этот процесс она проиграла.

А вот олигарх Шалва Чигиринский оставил своей бывшей жене Татьяне Панченковой не только часть недвижимости, но и долги. Во время бракоразводного процесса он находился под преследованием за долги группы Russian Land. В результате он успел развестись с женой и сбежать за границу. А заодно смог избежать еще и алиментов.

Несмотря на то, что брак олигарха Владислава Доронина и Екатерины Дорониной был заключен в США и бывшая жена могла претендовать на половину состояния своего супруга, олигарху удалось отделаться от нее скромной компенсацией в 10 миллионов долларов.

Напомним, что от Екатерины он сбежал к темнокожей топ-модели Наоми Кэмпбелл. До ЗАГСа они с «черной пантерой» так и не добрались. Но после расставания с Дорониным супер-модель получила особняк в Барвихе.