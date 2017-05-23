Роскомнадзор просит отменить лицензии на тираж видео и софта

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Москва, 23 мая. Роскомнадзор попросил Минкомсвязи и Минэкономразвития отменить лицензии на производство экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительных машин, баз данных и фонограмм. Об этом сообщают «Известия».

Лицензированию подлежит деятельность по выпуску на CD- и DVD-дисках тиражей музыкальных произведений, фильмов, программ, баз данных и видеоигр. При этом лицензия от Роскомнадзора требуется лишь посредникам, но не правообладателям.

Издание отмечает, что по данным Минкомсвязи всего было выдано 367 подобных лицензий, большинство из них уже прекратили действие. За 2016 год Роскомнадзор выдал лишь шесть лицензий.

По данным «Известий», ведомство обратилось с просьбой об отмене лицензирования в сфере выпуска тиражей программ и видеоигр на CD- и DVD-дисках к Минкомсвязи и Минэкономразвития еще в прошлом году. Ведомство указало, что оно не отвечает «современным условиям развития информационного общества» и « не является эффективным механизмом защиты прав правообладателей». Инициативу предварительно одобрило Минэкономразвития, но в аппарате правительства решили, что отменить лицензирование в этой сфере невозможно из-за международных обязательств, которые Россия взяла на себя при вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО).