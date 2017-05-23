Посольство РФ открыло «горячую линию» для пострадавших в Манчестере

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Лондон, 23 мая. Российское посольство в британской столице в связи с терактом в Манчестере открыло «горячую линию».

Как сообщает «Газета.ru», номер телефона для экстренных вызовов — +44 (0) 7768–566–868. Кроме того, дипломаты рекомендовали всем гражданам России, кто находится в Манчестере, сообщить, что с ними все в порядке.

Напомним, что ранее в министерстве иностранных дел заявляли, что не располагают информацией о том, что кто-то их жителей России мог пострадать во время взрыва на «Манчестер Арене».