Боссы «Спартака» хотят продлить контракт с Зе Луишем

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Москва, 23 мая. Боссы столичного «Спартака», который в этом сезоне выиграл чемпионат России, хотят пересмотреть финансовые условия соглашения одного из лидеров команды — форварда Зе Луиша.

Как пишет газета «Известия», в сезоне-2017/18 зарплата кабо-вердианского футболиста будет увеличена в два раза и составит порядка 2 млн евро в год без учета бонусов и премиальных.

По словам источника издания, сразу после окончания чемпионата России руководство красно-белых предложит нападающему новый контракт.

«Ожидается, что срок соглашения останется прежним, а изменения коснутся только финансовой части договора — зарплата и бонусная часть будут увеличены», — отметил собеседник.

Он также отметил, что тренерский штаб под руководством итальянского специалиста Массимы Карреры, а также руководство клуба во главе с Леонидом Федуном довольны профессиональным подходом и уровнем игры Зе Луиша в московском клубе.

Кроме того, 26-летнего нападающего тоже все устраивает в столичном клубе, поэтому в ближайшее время, скорее всего, будет объявлено о продлении контракта.