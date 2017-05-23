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Спорт
Боссы «Спартака» хотят продлить контракт с Зе Луишем

Боссы «Спартака» хотят продлить контракт с Зе Луишем

8:05  23 Мая 2017
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Боссы «Спартака» хотят продлить контракт с Зе Луишем

Москва, 23 мая. Боссы столичного «Спартака», который в этом сезоне выиграл чемпионат России, хотят пересмотреть финансовые условия соглашения одного из лидеров команды — форварда Зе Луиша.

Как пишет газета «Известия», в сезоне-2017/18 зарплата кабо-вердианского футболиста будет увеличена в два раза и составит порядка 2 млн евро в год без учета бонусов и премиальных. 

По словам источника издания, сразу после окончания чемпионата России руководство красно-белых предложит нападающему новый контракт. 

«Ожидается, что срок соглашения останется прежним, а изменения коснутся только финансовой части договора  — зарплата и бонусная часть будут увеличены», — отметил собеседник. 

Он также отметил, что тренерский штаб под руководством итальянского специалиста Массимы Карреры, а также руководство клуба во главе с Леонидом Федуном довольны профессиональным подходом и уровнем игры Зе Луиша в московском клубе.

Кроме того, 26-летнего нападающего тоже все устраивает в столичном клубе, поэтому в ближайшее время, скорее всего, будет объявлено о продлении контракта. 

 

#москва #зе луиш #спартак
Дана Балан
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