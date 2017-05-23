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Новороссия
Донбасс: ВСУ в течение суток 4 раза нарушили «режим тишины» в ЛНР

Донбасс: ВСУ в течение суток 4 раза нарушили «режим тишины» в ЛНР

7:48  23 Мая 2017
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Донбасс: ВСУ в течение суток 4 раза нарушили «режим тишины» в ЛНР

Луганск (ЛНР), 23 мая. Киевские силовики в очередной раз не единожды в течение суток нарушали  в Луганской народной республике «режим тишины», обстреляв территорию ЛНР четыре раза.

Как сообщили в народной милиции республики, в результате обстрелов жертв и пострадавших среди личного состава, а также гражданского населения нет. Также не зафиксировано разрушений.

ВСУ на протяжении суток обстреляли населенные пункты Калиново, Желобок и Санжаровку. Киевские силовики вели огонь из стрелкового оружия и вооружения БМП, артустановок 122 мм и танковых орудий, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также зенитных установок ЗУ-23-2.
 

#донбасс
Алексей Громов
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