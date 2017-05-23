Почтальонам доверят доставку посылок с драгоценностями

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Москва, 23 мая. Интернет-торговля драгоценностями станет темой заседания общественного экспертного совета в государственной пробирной палате при Минфине РФ. Планируется, что его участники, среди которых представители рынка, внесут на рассмотрение поправки в действующее законодательство. В числе прочего, новая схема дистанционной торговли и обязательная идентификация личности покупателя ювелирных изделий. Согласно предложениями, которые готовятся к рассмотрению, гарантами таких сделок могут стать почтовые операторы. Об этом пишет газета «Известия».

«Схема простая: для того чтобы приобрести ювелирное изделие, покупатель должен будет положить деньги на счет перевозчика. Получив товар, покупатель даст добро на перевод необходимой суммы продавцу. Такая схема обезопасит обе стороны от неприятных неожиданностей», — цитирует издание генерального директора ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуарда Уткина.

Планируется, что интернет-торговля драгоценностями будет легализована с 1 января 2018 года.