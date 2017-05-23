Сирия: спецназ США бросил вызов Дамаску
Дамаск, 23 мая. На юго-востоке Сирии, где в настоящий момент идут бои между лояльными Асаду силами и отрядами оппозиции, союзники во главе с США наращивают группировку сил.
Как пишут «Известия», в выходные в этот район было переброшено порядка 150 спецназовцев из состава американских ССО и британской SAS. При этом, как уточняется, речь идет о высокомобильных боевых подразделениях.
Главные силы иностранного спецназа и оппозиции расположены в окрестностях небольшого городка Ат-Танфа, что в районе сирийско-иракской границы. Перебрасывая силы, Вашингтон демонстрирует заинтересованность сохранить под контролем этот район САР.
«Главная ценность этого региона заключается в том, что там проходит самый удобный путь на Багдад, контроль над которым даст возможность перебрасывать технику и вооружение из Ирана», — рассказал изданию старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востока РАН Константин Труевцев.