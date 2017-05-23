Сирия: спецназ США бросил вызов Дамаску

В Избранное

Скопировать

Дамаск, 23 мая. На юго-востоке Сирии, где в настоящий момент идут бои между лояльными Асаду силами и отрядами оппозиции, союзники во главе с США наращивают группировку сил.

Как пишут «Известия», в выходные в этот район было переброшено порядка 150 спецназовцев из состава американских ССО и британской SAS. При этом, как уточняется, речь идет о высокомобильных боевых подразделениях.

Главные силы иностранного спецназа и оппозиции расположены в окрестностях небольшого городка Ат-Танфа, что в районе сирийско-иракской границы. Перебрасывая силы, Вашингтон демонстрирует заинтересованность сохранить под контролем этот район САР.