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Политика
Минобороны РФ сообщило о проведении российско-белорусских учений

Минобороны РФ сообщило о проведении российско-белорусских учений

7:40  23 Мая 2017
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Минобороны РФ сообщило о проведении российско-белорусских учений

Москва, 23 мая. В середине сентябре на полигоне Струги Красные, который располагается в Псковской области, пройдут совместные российско-белорусские учения. Их проведение анонсировало министерство обороны РФ.

В сообщении уточняется, что договоренность о грядущих тактических учениях достигнута в ходе конференции, в которой приняли участие представители Воздушно-десантных войск России и сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии.

Минобороны РФ сообщило о проведении российско-белорусских учений

Делегации двух стран уже обсудили сроки прибытия подразделений и вопросы взаимодействия в ходе планируемых учений.

Алексей Громов
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