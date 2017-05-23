Путин смягчил ограничение на оборот оружия во время Кубка конфедерации и ЧМ по футболу

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Москва, 23 мая. Президент России Владимир Путин внес изменения в указ, ограничивающий оборот оружия в период проведения футбольных турниров в 2017 и 2018 годах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правой информации.

Изменения касаются послаблений для стрелков-спортсменов, частных охранных предприятий (ЧОП), фельдъегерской службы и инкассаторов. В частности, в периоды проведения Кубка конфедерации с 1 июня по 12 июля и чемпионата мира 25 мая - 25 июля 2018 года из запрета исключаются экспонирование и учет гражданского и служебного оружия. Также разрешаются различные, необходимые для подготовки к соревнованиям всероссийского и международного уровня по стрелковым видам спорта, действия со спортивным огнестрельным оружием и патронами. В том числе их передача, транспортировка, использование, ввоз и вывоз из страны.

Напомним, ограничения на оборот оружия в период проведения крупных футбольных турниров содержались в подписанном в мае 2017 года указе «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года».