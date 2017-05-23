Форвард ЦСКА Воронцевич: Мы уступили «Олимпиакосу» по подборам и передачам

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Москва, 23 мая. Один из лидеров московского ЦСКА Андрей Воронцевич рассказал о причинах поражения от греческого «Олимпиакоса» в Евролиге.

По словам форварда, в игре с «Оли» не ощущалось какого-то особого напряжения, а в матче с мадридским «Реалом» армейцы просто сыграли в командный баскетбол.

«Всем очень хотелось обыграть мадридский клуб, чтобы уехать домой в хорошем настроении. Понятно, что горечь поражения в стамбульском «Финале четырех» останется в нашей памяти надолго», — цитирует Воронцевича газета «Известия».

После поражения от греков баскетболисты сделали анализ и работу над ошибками, поняли, где допустили промахи, добавил он.

Нападающий армейцев отметил, что в «Финале четырех» судьбу матча может определить мельчайшая деталь, например, всего лишь одна потеря или смазанный штрафной. Воронцевич признал, что в матче с «Оли» все решили проигранные подборы и передачи.

Напомним, команда Димитриса Итудиса не смогла защитить титул и заняла третье место в Евролиге.