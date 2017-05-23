Жена арестованного экс-мэра Владивостока заработала за год 90 млн рублей

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Владивосток, 23 мая. Супруга арестованного и отстраненного от должности мэра Владивостока Наталья Пушкарева в 2016 году заработала более 90 млн рублей.

Как пишет «Газета.ru», при этом сам, ныне находящийся за решеткой Игорь Пушкарев в прошлом году задекларировал доход в размере 552 тысяч рублей. По сравнению с 2015-м экс-мэр стал зарабатывать в два раза меньше.

Что, впрочем, нельзя сказать о его супруге: так в позапрошлом году госпожа Пушкарева заработала «всего» 25 миллионов рублей, а уже в прошлом году дела у жены бывшего мэра пошли в гору.

Добавим, что в декларации о доходах Игоря Пушкарева в собственности значатся шесть участков, четыре дома, а также автомобиль Mercedes-Benz. Напомним, что бывшего градоначальника Владивостока подозревают в хищениях на 160 млн рублей и взятке на 75 млн.