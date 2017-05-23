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Происшествия
Аэропорт в Швеции эвакуировали из-за угрозы теракта

Аэропорт в Швеции эвакуировали из-за угрозы теракта

7:24  23 Мая 2017
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Аэропорт в Швеции эвакуировали из-за угрозы теракта

Стокгольм, 23 мая. Подозрительная сумка, из-за которой был эвакуирован аэропорт в шведском Гетеборге, никакой опасности не представляет.

К такому выводу пришли сотрудники полиции, которые обследовали ее на предмет взрывных материалов. Оцепление вокруг здания воздушной гавани снято. Об этом сообщают местные издания.

Аэропорт в Швеции эвакуировали из-за угрозы теракта

Инцидент произошел накануне вечером. Сумка, которая стала причиной большого переполоха, была найдена в зале ожидания.

Шведская газета Göteborg Posten пишет, что на ней были обнаружены следы взрывчатых веществ, но позже в полиции сказали, что обследование не подтвердило наличия в сумке каких-либо представляющих опасность предметов.

Алексей Громов
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