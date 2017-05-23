Аэропорт в Швеции эвакуировали из-за угрозы теракта

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Стокгольм, 23 мая. Подозрительная сумка, из-за которой был эвакуирован аэропорт в шведском Гетеборге, никакой опасности не представляет.

К такому выводу пришли сотрудники полиции, которые обследовали ее на предмет взрывных материалов. Оцепление вокруг здания воздушной гавани снято. Об этом сообщают местные издания.

Инцидент произошел накануне вечером. Сумка, которая стала причиной большого переполоха, была найдена в зале ожидания.

Шведская газета Göteborg Posten пишет, что на ней были обнаружены следы взрывчатых веществ, но позже в полиции сказали, что обследование не подтвердило наличия в сумке каких-либо представляющих опасность предметов.