Оппозиция в Черногории попросила Россию не ужесточать контрсанкции

В Избранное

Скопировать

Подгорица, 23 мая. Черногорская оппозиция обратились к России с просьбой не ужесточать ответные санкции, поскольку экономика страны зависит от российских инвестиций и туристов. Об этом сообщил «Известиям» лидер партии «Демократический фронт» Милан Кнежевич.

По словам Кнежевича, оппозиция Черногории опасается, что вступление страны в НАТО и присоединение к антироссийским санкциям может вызвать жесткие ответные меры Москвы. В этом случае экономика страны будет разрушена.

Одной из наиболее вероятных контрмер, которых опасается оппозиция, политик назвал отмену чартерных рейсов в Черногорию. В будущем контрмеры могут привести даже к выводу российских инвестиций из балканской страны.

Кнежевич отметил, что в период с 2006 по 2017 год каждый третий инвестор и турист в Черногории были россиянами. Только в прошлом году страну посетили 330 тысяч граждан России. При этом всего население Черногории составляет 622 тысячи человек, из них 15-20 тысяч - российские граждане.