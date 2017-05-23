Паника на стадионе в Манчестере: плач, истерики, давка

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Манчестер, 23 мая. Два взрыва прогремели на «Манчестер-Арене» во время концерта американской певицы Арианы Гранде. В результате взрыва 20 человек погибли, более 59 — пострадали.

После взрывов в толпе началась паника, люди с ужасом пытались покинуть арену, в итоге образовалась страшная давка.

По информации сотрудников правоохранительных органов, речь идет о террористическом акте, за которым может стоять «Исламское государство»* (деятельность террористической группировки запрещена в России). Начальник полиции Манчестера Иан Хопкинс выразил слова соболезнования родным и близким погибших.

Сама 23-летняя певица была шокирована тем, что произошло, и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

The Latest: Campaigning has been suspended in Britain's national election after deadly blast at Manchester Arena. https://t.co/QeWJqg1U0N — The Associated Press (@AP) May 23, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.