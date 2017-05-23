Ученые выяснили, кто убил строителей Стоунхенджа

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Лондон, 23 мая. Группа британских ученых выяснила вероятных «убийц» строителей Стоунхенджа. Как отмечают исследователи, ими вполне могли быть люди, которые в древние времена жили на территории современной Голландии. Об этом пишет издание The Guardian.

Британские эксперты пришли к такому умозаключению, исследовав свыше миллиона фрагментов ДНК древних людей. Возникновение артефактов данной культуры на материке и Британских островах происходило разными способами.

Проведенная специалистами генетическая экспертиза фрагментов ДНК людей, которые в те времена мигрировали на территорию современного графства Уилтшир, свидетельствует о том, что они прибыли с территории современных Нидерландов.

ДНК строителей Стоунхенджа, по мнению ученых, после этого почти стерлась с лица земли, что свидетельствует о том, что коренные жители были вытеснены другими людьми и, возможно, убиты, сообщает Lenta.ru.

Исследователи отмечают, что необходимы дальнейшие анализы, чтобы определить это со 100-процентной точностью.