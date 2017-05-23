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Вашингтон подтвердил отмену бесплатной военной помощи для Киева

Вашингтон подтвердил отмену бесплатной военной помощи для Киева

6:54  23 Мая 2017
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Вашингтон подтвердил отмену бесплатной военной помощи для Киева

Вашингтон, 23 мая. В Белом доме подтвердили озвученные ранее намерения отменить Украине и ряду других стран бесплатную военную помощь.

Как сообщает «Газета.ru», с заявлением заменить безвозмездную помощь на вполне себе возмездные кредиты выступил руководитель административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни.

«Да, все так  и есть», — подтвердил чиновник заявления о том, что ряду государств, в числе которых Украина, Пакистан и Филиппины, в скором времени США урежут бесплатную помощь.

«Вместо того, чтобы давать кому-то 100 млн долларов, можно дать кредитные гарантии на меньшую сумму, и на них на самом деле больше можно будет купить», — заявил Мик Малвейни.

#сша #украина
Алексей Громов
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