Американец попался на попытке продать военные секреты России

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Вашингтон, 23 мая. Житель штата Калифорния (США), обвиняемый в попытке торговли секретной информацией государственной важности, касающейся в том числе технических особенностей военных спутников США, признал свою вину, сообщает пресс-служба минюста США.

Следователи установили, что 49-летний инженер Грегори Аллен Джастис работал подрядчиком на Пентагон. В 2016 году он попытался продать конфиденциальную информацию, которая касалась данных о ПО, установленном на некоторых военных и коммерческих спутниках США. Джастис считал, что продает информацию сотруднику российской разведки, однако тот оказался агентом ФБР под прикрытием.

Накануне состоялось судебное заседание, на котором несостоявшийся шпион полностью признал свою вину. Он заявил, что на преступление его толкнула необходимость: ему нужны были деньги на лечение больной жены.

Приговор огласят только 18 сентября. Джастису может грозить до 35 лет лишения свободы.