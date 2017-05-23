Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Совбез ООН о запуске ракеты КНДР: Вопиющее неповиновение

Совбез ООН о запуске ракеты КНДР: Вопиющее неповиновение

7:08  23 Мая 2017
99

Совбез ООН о запуске ракеты КНДР: Вопиющее неповиновение

Нью-Йорк, 23 мая. Запуск баллистической ракеты КНДР является «вопиющим и провокационным» неповиновением требованиям совета безопасности ООН.

С таким заявлением, осуждающим действия Северной Кореи, выступили члены Совбеза Организации объединенных наций. Официальное заявление об этом опубликовано на сайте организации. 

Сегодня, 23 мая, Совет безопасности соберется на экстренное заседание, чтобы обсудить накалившуюся обстановку на Корейском полуострове.

Совбез ООН о запуске ракеты КНДР: Вопиющее неповиновение

Выпущенная КНДР баллистическая ракета стала восьмой с начала текущего года. Ким Чен Ын лично контролировал ход испытаний. 

#ын
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть