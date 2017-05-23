Совбез ООН о запуске ракеты КНДР: Вопиющее неповиновение

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Нью-Йорк, 23 мая. Запуск баллистической ракеты КНДР является «вопиющим и провокационным» неповиновением требованиям совета безопасности ООН.

С таким заявлением, осуждающим действия Северной Кореи, выступили члены Совбеза Организации объединенных наций. Официальное заявление об этом опубликовано на сайте организации.

Сегодня, 23 мая, Совет безопасности соберется на экстренное заседание, чтобы обсудить накалившуюся обстановку на Корейском полуострове.

Выпущенная КНДР баллистическая ракета стала восьмой с начала текущего года. Ким Чен Ын лично контролировал ход испытаний.