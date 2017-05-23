Россия прекратит платить Совету Европы за ПАСЕ

В Избранное

Скопировать

Москва, 23 мая. Москва сократит взносы в Совет Европы в связи приостановкой участия России в работе ПАСЕ. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщают «Известия».

Россия может урезать взносы в Совет Европы на сумму, которая из российских платежей направляется на финансирование ПАСЕ.

«Дело в том, что в Совет Европы платится единая сумма, которая затем распределяется по различным органам объединения. Мы посчитаем, сколько примерно приходится на ПАСЕ, и именно настолько урежем наши выплаты», — цитирует слова одного из источников «Известий».

Издание отмечает, что информацию о возможном сокращении платежей в Совет Европы подтвердили в постоянном представительстве РФ при СЕ.