В «Яндексе» рассказали, как хакеры играючи воруют с кредиток

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Москва, 23 мая. Киберпреступники придумали новый способ отъема денег у населения: они стали воровать данные карт банковских клиентов с помощью сайтов, обещающих легкий заработок в интернете, рассказали в компании «Яндекс». По оценкам компании, в месяц клиенты банков теряют около 20 млн рублей.

Существует несколько схем мошенничества. К примеру на сайтах, предлагающих вознаграждение за выполнение рутинной работы (заполнение анкет и прочее). Популярны у мошенников также сайты, предлагающие «беспроигрышные лотереи»: пользователю сети говорят, что он выиграл много денег, и обещают их перевести ему на счет. Или же это липовая благотворительность — гражданам просто так предлагаются деньги.

Как пояснили в «Яндексе», пользователю обещают, что деньги ему вот-вот переведут, но нужно оплатить 300–400 рублей налога, комиссии или процента.

Как сообщают «Известия», по оценкам компании, в среднем общая сумма дохода мошенников составляет минимум 20 млн рублей в месяц. На уловки мошенников попадаются около 12 тыс. пользователей в сутки.