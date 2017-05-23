Певица Гранде прокомментировала взрыв на своем концерте в Манчестере
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Манчестер, 23 мая. Искренние слова сожаления по поводу случившегося теракта во время своего концерта озвучила певица Ариана Гранде.
«Нет слов… Мне до глубины души жаль, что подобное произошло», — коротко, но емко написала артистка в своем аккаунте в сервисе микроблогов в Twitter. Гранде добавила, что сломлена и разбита после случившегося.
Добавим, что полиция Манчестера квалифицирует произошедшее на стадионе «Манчестер Арена», как теракт. В результате атаки погибли 19 человек, еще около 60 были госпитализированы.
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