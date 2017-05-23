Жуткое видео ДТП с пятью погибшими в Башкирии попало в Сеть

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Уфа, 23 мая. Стали известны подробности смертельного ДТП, произошедшего в Тумазинском районе Башкирии в воскресенье. По мнению сотрудников ГИБДД, трагедия произошла из-за превышения скорости. В Сети появилось видео, на котором запечатлены последствия автокатастрофы.

По данным регионального управления ГИБДД, иномарка Nissan направлялась по трассе Октябрьский — Имангулово с превышением скорости. В итоге водитель не справился с управлением на повороте, машину выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с «Ладой Калиной».

Жертвами автокатастрофы стали пять человек: оба водителя и три пассажила отечественного авто.

В дорожной полиции отметили, что водитель Nissan ехал без документов. При этом его не лишали ранее водительских прав, он их вообще никогда не получал. Экспертиза установит наличие алкоголя в крови погибших, однако следователи предполагают, что виновник аварии все же был пьян.