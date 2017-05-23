Symantec обвинила Северную Корею в запуске вируса WannaCry

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Купертино (Калифорния, США), 23 мая. Во всемирно известной компании Symantec, производящей антивирусную продукцию, обвинили КНДР в запуске вируса WannaCry.

Как сообщает «Газета.ru», проведя исследования, в американской корпорации пришли к выводу, что ранние версии вируса чрезвычайно похожи на программы, с которыми в свое время работали хакеры из Lazarus Group, предположительно управляемой из Пхеньяна.

Напомним, что атака вируса WannaCry имела место быть 12 мая – по всему миру было зафиксировано около 50 тысяч нападений, при этом наибольшее число попыток заражений было зарегистрировано в России.