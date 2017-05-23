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Сирия, 23 мая. Армия правительства Сирии отбила у террористов «Исламского государства»* сахарную фабрику и деревню Рас аль-Айн в Алеппо, в Хомсе ликвидированы как минимум 20 боевиков ИГ*. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): правительственная армия отбила у боевиков ИГ сахарную фабрику и деревню Рас аль-Айн в Алеппо, в Хомсе боевиков остановили в регионе Джуб аль-Джарра. В провинции Даръа во время атаки погибли 11 солдат.

«Исламское государство»: члены ИГ произвели обмен пленными с боевиками «Джейш аль-Ислам»***** в Дамаске, террористов вытеснили из населенных пунктов Аль-Гарбия и Кер Хамо в провинции Ракка. В Ираке боевики спустили флаги и эвакуировали своих приверженцев из региона Аль-Кайм у границы с Сирией.

Провинция Дамаск

Террористы «Исламского государства» начали подготовку к выходу из южных районов Дамаска в рамках договоренности с правительством.

Боевики «Джейш аль-Ислам» и террористы «Исламского государства» совершили обмен пленными в южной части города.

Произошли столкновения между террористами «Исламского государства» и «Тахрир аш-Шам» в лагере Ярмук в южной части Дамаска.

Провинция Алеппо

Четыре человека погибли и десятки ранены в ходе борьбы объединения группировок «Джебхат аш-Шамия» и «Фиркат Султан Мурад против «Файлак аш-Шам» в населенных пунктах Кафр Ган, Барагида и Шейх Рих. «Файлак аш-Шам» был обвинен в связях с «Аль-Зинки» и подвергся нападению, сообщается в Twitter.

Армия правительства Сирии отбила у террористов «Исламского государства» сахарную фабрику и деревню Рас аль-Айн, приблизившись к Маскане на расстояние семи километров, передает Almasdarnews.

ССА** остановила наступление SDF в окрестностях деревни Хамран к юго-западу от Джараблуса, убив 12 курдских бойцов.

SDF**** освободили 41 заключенного в Манбидже.

Провинция Хомс

Армия правительства Сирии отбила масштабную атаку террористов «Исламского государства» в регионе Джуб аль-Джарра к востоку от Хомса. Ликвидированы по меньшей мере 20 террористов и два пикапа.

Большая колонна проправительственных войск прибыла в юго-восточную часть провинции, сообщает Almasdarnews.

Провинция Дейр эз-Зор

Некая группировка «Объединенный военный совет Дейр эз-Зора» (возможно, протурецкая), созданная для борьбы с САА и YPG, заявляет, что примет участие в битве за Дейр эз-Зор. Военный источник отмечает, что президенту Сирии Башару Асаду нужно поспешить с деблокированием города, пока туда не вошли проамериканские или протурецкие боевики и не заняли нефтеносные поля.

Провинция Даръа

Боевики убили 11 солдат, включая капитана, во время неудачного наступления правительственной армии в районе Аль-Маншия в городе Даръа.

Провинция Идлиб

Оператор ПТРК боевиков ССА убит в населенном пункте Кафр Баттик.

Провинция Ракка

SDF отбили у террористов «Исламского государства» еще две деревни Аль-Гарбия и Кер Хамо в 20 километрах в западу от Ракки, передает Almasdarnews.

«Исламское государство» опубликовало видео, где показаны атаки на силы YPG к западу от Ракки.

Силы «Гнева Евфрата» атаковали террористов «Исламского государства» в деревне Джиа в 12 километрах к западу от Ракки, а также освободили 70% населенного пункта Хамрат Нассир к востоку от Ракки.

Элитные отряды ССА «Куввейт аль-Нухба» замечены в населенном пункте Хамрат Нассир к востоку от Ракки с бронеавтомобилями APC IAG Guardian, поставленными США.

Провинция Хама

Боевики ССА начали сами собирать урожай в северной части провинции, поскольку фермеры, по их словам, слишком напуганы из-за военных действий.

Солдаты армии правительства Сирии захватили транспорт террористов «Исламского государства», перевозящий оружие близ деревни Итрия к востоку от Саламии.

Провинция Эс-Сувейда

По информации Almasdarnews, САА захватила около 25 километров территории урочища Ар-Рухба к северу от захваченного накануне водохранилища Зулюф в пустыне на востоке провинции.

Провинция Хасака

Конвои с военной техникой от США для SDF прибывают в Камышлы из Ирака.

Провинция Кунейтра

«Хезбола» сбила израильский беспилотник в ливанской провинции Набатия у границ с Галилеей близ Голанских Высот, передает Almasdarnews.

Идут столкновения между армией правительства Сирии и боевиками в районе деревни Хадер на севере провинции. Правительственные войска остановили проникновение в регион боевиков из Бейт Джинна на востоке и сдерживают боевиков из Джабатта аль-Кашаб на юге.

Ирак

Террористы «Исламского государства» спустили флаги и эвакуировали своих приверженцев из региона Аль-Кайм у границы с Сирией в провинции Аль-Анбар, сообщает Farsnews.

* Организация запрещена на территории РФ.