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Общество
Стивену Сигалу дадут «дальневосточный гектар»

Стивену Сигалу дадут «дальневосточный гектар»

6:23  23 Мая 2017
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Стивену Сигалу дадут «дальневосточный гектар»

Москва, 23 мая. Актер Стивен Сигал планирует получить «дальневосточный гектар» в Приморье и построить на нем спортивный комплекс. Об этом сообщает сайт администрации Приморского края.

Голливудский актер получит «дальневосточный гектар» в рамках проекта телеканала «Россия 1».

«Телезрителям подробно расскажут о всех этапах, которые пройдет Стивен Сигал, — от выбора земельного участка и подачи заявления до оформления земли в собственность», — цитирует слова представителя компании оператора проекта Ильи Горбунова пресс-служба администрации Приморского края.

Сообщается, что Стивен Сигал на полученной земле планирует построить многофункциональный спортивный комплекс. По словам Горбунова, также планируется построить международный культурный центр, парк развлечений, музеи, гостиницы и выставочный центр.

#россия
Алексей Громов
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