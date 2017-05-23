Росстат рассказал, насколько в стране выросло производство легковушек

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Москва, 23 мая. В российском статистическом ведомстве поделились результатами исследований на тему производства в стране легковых авто.

Как сообщает «Газета.ru», за первые четыре месяца 2017 года с конвейеров российских заводов сошло более 423 тысяч легковых автомобилей. По сравнению с АППГ рост более чем впечатляющий – на 22,3%.

Если же сравнивать производство легковушек в отдельно взятый апрельский месяц, то в 2017-м году, по сравнению со вторым весенним месяцем прошлого года, также наблюдается хороший рост – на 20,4 процентных пунктов.

Кроме того, в том же исследовании Росстата сообщается, что в стране в январе-апреле также росло производство грузовых автомобилей – почти на 14% по сравнению с АППГ и автобусов – на 36%.