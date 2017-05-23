Взрыв в Манчестере: медики госпитализировали 59 человек
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Манчестер, 23 мая. Экстренные службы госпитализировали 59 человек после взрыва в Манчестере, многим помощь была оказана на месте. Об этом сообщает северо-западное подразделение скорой помощи NHS в Twitter.
Вечером в понедельник в концертном комплексе «Манчестер Арена» прогремел взрыв. Полиция рассматривает произошедшее как теракт. По последним данным, жертвами стали 19 человек.
По данным северо-западного подразделения скорой помощи NHS, 59 пострадавших госпитализированы в шесть британских больниц. Ряду пострадавших помощь оказали на месте.
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