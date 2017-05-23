Ужасная ночь для города: В результате взрыва в Манчестере пострадали более 50 человек

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Взрыв на крупнейшем стадионе Великобритании «Манчестер-Арена» унес жизни не менее девятнадцати человек. Более пятидесяти пострадали. Британская полиция рассматривает версию теракта.

Начальник полиции графства Большой Манчестер Иэн Хопкинс обратился к очевидцам теракта с просьбой сообщить полиции детали, которые могут быть полезны следствию.

«В настоящий момент мы рассматриваем произошедшее как террористический акт. Мы тесно сотрудничаем с национальной контртеррористической полицейской сетью и британскими спецслужбами», — добавил он.

Позже в службе скорой помощи северо-западной Англии сообщили о 59 пострадавших, некоторым из которых медицинская помощь была оказана непосредственно на месте происшествия.

Известно, что стадион вмещает двадцать одну тысячу человек. ЧП произошло после концерта американской певицы Арианы Гранде. Сама исполнительница не пострадала.

Зрителями на стадионе в день трагедии в основном были несовершеннолетние. В социальных сетях уже появились многочисленные сообщения о пропавших детях, родственники которых не могут с ними связаться.

После инцидента к стадиону стянуты десятки полицейских автомобилей и карет скорой помощи. Компания, управляющая железной дорогой, которая проходит недалеко от стадиона, сообщила о том, что движение всех поездов на этой ветке прекращено.

Жителей и гостей города представители правоохранительных органов просят избегать района, где находится «Манчестер-Арена».

Информации о россиянах, пострадавших в результате взрыва в Посольстве России в Великобритании, пока нет.

Британский премьер-министр Тереза Мэй после страшного инцидента на концерте в «Манчестер-Арене» прервала свою избирательную кампанию к досрочным парламентским выборам. Она назвала произошедший в Манчестере взрыв ужасным терактом. На вторник назначено заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA. Об этом сообщает Association Press.

По заявлению представителей концертно-развлекательной площадки, взрыв произошел за пределами зала, когда люди расходились по домам после концерта. Об этом они написали на своей официальной странице в Twitter.

«Инцидент произошел за пределами концертной площадки в месте общественного пользования», — говорится в сообщении.



Reuters, со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сообщает о том, что взрыв на «Манчестер-Арене» мог совершить террорист-смертник.



В министерстве национальной безопасности США после трагедии в Манчестере поспешили успокоить американцев, заявив, что не располагают данными об угрозе совершения терактов во время концертов в стране.

«В настоящее время мы не располагаем информацией, указывающей на конкретные заслуживающие доверия угрозы, касающиеся площадок для проведения музыкальных мероприятий в Соединенных Штатах», — подчеркнули в ведомстве.

По информации британской газеты The Independent, жители Манчестера предлагают ночлег пострадавшим в результате теракта. Простые горожане, а также расположенные в округе отели предлагают переночевать всем нуждающимся, в первую очередь подросткам и несовершеннолетним. Они даже запустили в социальных сетях хэштег #roomformanchester для предоставления свободной комнаты пострадавшим в результате взрыва.

People are using #roomformanchester to offer rooms and support to anyone affected by the Manchester explosion https://t.co/OlHXYbHvEw pic.twitter.com/BCd2lCmt1x — CNN (@CNN) May 23, 2017

Таксисты бесплатно развозят людей по домам, так как в работе общественного транспорта возникли временные неполадки.

Saw for myself a taxi driver offering people in vicinity of #Manchester Arena, at this cordon, a free ride to get home pic.twitter.com/rfU2Uljc8G — Ahmed Sewehli (@LibyanIntegrity) May 23, 2017

Мэр Манчестера Эндрю Бернэм написал в Twitter, что нынешняя ночь стала «ужасной» для города. Он выразил свои соболезнования в связи со взрывом в городе.

«Мои соболезнования семьям, потерявшим близких, мое восхищение храбростью сотрудников спасательных служб. Страшная ночь для нашего города», — заявил Энди Бернэм.

My heart goes out to families who have lost loved ones, my admiration to our brave emergency services. A terrible night for our great city — Mayor Andy Burnham (@MayorofGM) May 23, 2017

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето также написал в Twitter, что скорбит «из-за трагических событий в Манчестере».

«Наша солидарность с обществом и правительством Соединенного Королевства», — говорится в его сообщении.

Lamento los trágicos acontecimientos ocurridos en Manchester. Nuestra solidaridad con la sociedad y gobierno del Reino Unido. — Enrique Peña Nieto (@EPN) May 23, 2017

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга назвал теракт на «Манчестер-Арене» «подлой вылазкой».

«Это подлая вылазка, мы не можем смириться с такими действиями. Правительство Японии резко осуждает этот теракт», — заявил он на пресс-конференции.

Генсек кабинета сообщил, что в связи со случившимся в посольстве Японии в Лондоне начал работу кризисный штаб.

Премьер-министра Канады Джастин Трюдо заявил в своем микроблоге о том, что канадцы шокированы известием об ужасной атаке в Манчестере.

«Пожалуйста, помните о жертвах (трагедии) и их семьях», — написал он в Twitter

В сети также появилось видео первых минут после взрыва на стадионе «Манчестер-Арена».



